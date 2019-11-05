Гравці Меца потрапили у ДТП

Один з футболістів отримав серйозну травму

Футболісти французького Меца Кевін Н'Дорам і Мануель Кабіт потрапили у серйозну ДТП.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Кевін Н'Дорам, неушкоджений, зміг швидко покинути лікарню. Однак, футболіст знаходиться в шоковому стані від інциденту і отримає кілька днів відпочинку.

Мануель Кабіт, на жаль, отримав серйозні травми. В даний час він госпіталізований в лікарню Реймса. Лікарі поки не роблять прогнозів.

Його сім'я і близькі з ним. Товариші по команді, тренери і весь Метц надають йому підтримку.

Раніше, Ліон переграв Мец.

Нагадаємо, ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру.