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Гравці Меца потрапили у ДТП

Сьогодні 10:10 190 0
Один з футболістів отримав серйозну травму
Гравці Меца потрапили у ДТП
#ДТП, #Мец

Джерело - isport.ua.

Футболісти французького Меца Кевін Н'Дорам і Мануель Кабіт потрапили у серйозну ДТП.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Кевін Н'Дорам, неушкоджений, зміг швидко покинути лікарню. Однак, футболіст знаходиться в шоковому стані від інциденту і отримає кілька днів відпочинку.

Мануель Кабіт, на жаль, отримав серйозні травми. В даний час він госпіталізований в лікарню Реймса. Лікарі поки не роблять прогнозів.

Його сім'я і близькі з ним. Товариші по команді, тренери і весь Метц надають йому підтримку.

Раніше, Ліон переграв Мец.

Нагадаємо, ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру.

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