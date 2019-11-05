Гравці Меца потрапили у ДТП

Джерело - isport.ua.
Футболісти французького Меца Кевін Н'Дорам і Мануель Кабіт потрапили у серйозну ДТП.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Кевін Н'Дорам, неушкоджений, зміг швидко покинути лікарню. Однак, футболіст знаходиться в шоковому стані від інциденту і отримає кілька днів відпочинку.
Мануель Кабіт, на жаль, отримав серйозні травми. В даний час він госпіталізований в лікарню Реймса. Лікарі поки не роблять прогнозів.
Його сім'я і близькі з ним. Товариші по команді, тренери і весь Метц надають йому підтримку.
Раніше, Ліон переграв Мец.
Нагадаємо, ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру.