В останніх двох матчах судді були не на стороні київського Динамо.

Про це розповів капітан київського клубу Сергій Сидорчук.

"Як Вам суддівство в останніх двох матчах? Важко його оцінювати. Але чомусь постійно здається, що вони не на нашому боці. Але з такими висловлюваннями потрібно бути акуратним, адже є комітет з етики, який будь-які слова може якось не так інтерпретувати. Тому скажу так: судді судять так, як вони вміють", - розповів Сидорчук.