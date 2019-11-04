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Сидорчук: Судді не на стороні Динамо

Вчора 23:53 310 0
Сергій Сидорчук прокоментував суддівство у матчах Динамо
Сидорчук: Судді не на стороні Динамо
#Сидорук, #Динамо, #УПЛ

Джерело - dynamomania.com.

В останніх двох матчах судді були не на стороні київського Динамо.

Про це розповів капітан київського клубу Сергій Сидорчук.

"Як Вам суддівство в останніх двох матчах? Важко його оцінювати. Але чомусь постійно здається, що вони не на нашому боці. Але з такими висловлюваннями потрібно бути акуратним, адже є комітет з етики, який будь-які слова може якось не так інтерпретувати. Тому скажу так: судді судять так, як вони вміють", - розповів Сидорчук.

Нагадаємо, Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ.

Також, Сидорчук отримав вилучення та пропустить матч проти Шахтаря.

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