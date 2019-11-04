Екс-президент харківського Металіста Олександр Ярославський намагається повернути бренд збанкрутілого клубу.

Про це розповів сам Ярославський.

"Футбол не закрита тема, займаємося. Якщо вийде повернути бренд збанкрутілого Металіста. Процедура банкрутства йде, але їй заважають різні навколофутбольні люди, скажімо так. Інфраструктуру побудував я свого часу, змушений був від неї, так би мовити, "піти", а зараз нею користуються, "розпилюють", тому банкрутство невигідне тим, хто крутиться навколо цього.

Чи маю відношення до Металіста 1925? Я не знаю такого Металіста, я знаю один Металіст, який є 7-разовим бронзовим призером та срібним призером чемпіонату України", - відзначив Ярославський.