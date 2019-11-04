Караваєв відзначив характер Шапаренка

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко не опустив руки та зміг пробитися у основний склад киян.
Про це розповів хавбек Олександр Караваєв.
"Всі дуже вітали Шапаренка. Хлопець після зборів не потрапляв в заявку, не грав. Але він молодець, не опустив руки. Грав у дублі, забивав там, приносив перемоги.
Тепер він потрапляє до складу основи, забив гол. Молодець. Це те, що потрібно Динамо. Характер", - відзначив Караваєв.
Нагадаємо, Динамо у меншості розгромило ФК Львів у 13 турі УПЛ.
Також, Сидорчук отримав вилучення та пропустить матч проти Шахтаря.