Караваєв відзначив характер Шапаренка

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко не опустив руки та зміг пробитися у основний склад киян.

Про це розповів хавбек Олександр Караваєв.

"Всі дуже вітали Шапаренка. Хлопець після зборів не потрапляв в заявку, не грав. Але він молодець, не опустив руки. Грав у дублі, забивав там, приносив перемоги.

Тепер він потрапляє до складу основи, забив гол. Молодець. Це те, що потрібно Динамо. Характер", - відзначив Караваєв.