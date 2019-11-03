Вилучення Олексія Бикова у матчі із Олександрією зламало структуру гри Маріуполя.

Про це розповів головний тренер маріупольської команди Олександр Бабич.

"Гра вийшла дуже емоційною, дуже в'язкою, з великою кількістю єдиноборств і зіткнень. Було дуже багато боротьби. Йшла гра за центр поля.

Не можу не відзначити те, що структуру нашої гри зламало вилучення. Навіть не швидка вимушена заміна Танковського, а саме вилучення змусило нас перебудовуватися. У перерві ми підкоригували ці моменти. Але суперник нагнітав. Після пропущеного м'яча ми прагнули відігратися. Навіть граючи в меншості, ми намагалися пресингувати і йти в атаку, а не просто закриватися", - розповів Бабич.