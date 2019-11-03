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Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд

Сьогодні 13:48 200 0
Матч розпочнеться о 14:00
Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд
#Маріуполь, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги сьогодні, 13 жовтня, Олександрія прийматиме Маріуполь.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Биков, Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Мишнєв, Горбунов, Чурко, Вакула

Запасні: Поспєлов, Яворський, Тищенко, Чех, Полегенько, Корнієнко, Топалов

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Довгий, Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Пашаєв, Лучкевич, Гречишкін, Дубра

Запасні: Рудик, Стецьков, Безбородько, Грицук, Тейшейра, Задерака, Устименко

Нагадаємо, Булеца та Супряга вийдуть в основі Дніпро-1 на матч із Зорею.

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