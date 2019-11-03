Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги сьогодні, 13 жовтня, Олександрія прийматиме Маріуполь.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Биков, Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Мишнєв, Горбунов, Чурко, Вакула
Запасні: Поспєлов, Яворський, Тищенко, Чех, Полегенько, Корнієнко, Топалов
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Довгий, Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Пашаєв, Лучкевич, Гречишкін, Дубра
Запасні: Рудик, Стецьков, Безбородько, Грицук, Тейшейра, Задерака, Устименко
Нагадаємо, Булеца та Супряга вийдуть в основі Дніпро-1 на матч із Зорею.