Олександрія - Маріуполь: стартові склади команд

Матч розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги сьогодні, 13 жовтня, Олександрія прийматиме Маріуполь.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Маріуполь: Гальчук, Чоботенко, Дава, Биков, Кирюханцев, Федорчук, Танковський, Мишнєв, Горбунов, Чурко, Вакула

Запасні: Поспєлов, Яворський, Тищенко, Чех, Полегенько, Корнієнко, Топалов

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Довгий, Третьяков, Мірошниченко, Бухал, Пашаєв, Лучкевич, Гречишкін, Дубра

Запасні: Рудик, Стецьков, Безбородько, Грицук, Тейшейра, Задерака, Устименко

Нагадаємо, Булеца та Супряга вийдуть в основі Дніпро-1 на матч із Зорею.