Булеца та Супряга вийдуть в основі Дніпро-1 на матч із Зорею

Головні тренери визначилися зі стартовими складами

Джерело - Чемпіон.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги сьогодні, 13 жовтня, на Дніпро Арені відбудеться матч між Дніпром-1 та Зорею.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

Дніпро-1: Юрчук, Шаповал, Лопирьонок, Гуйє, Польовий, Батагов, Сніжко, Когут, Назаренко, Булеца, Супряга

Запасні: Кліщук, Романюк, Загальський, Коркішко, Беляєв, Кобахідзе, Куліш

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Зоря: Шевченко, Тимчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайліченко, Іванісеня, Юрченко, Кочергін, Лєднєв, Кабаєв, Русин

Запасні: Васіль, Каменюка, Вернидуб, Хомченовський, Луньов, Будківський, Громов