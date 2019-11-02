Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 листопада, відбулися матчі 12 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
2 листопада, 12 тур
Марсель - Лілль 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 47 Сансон, 2:0 - 78 Габріель, 2:1 - 83 Сумаро
Амьєн - Брест 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 27 Отеро
Анже - Страсбург 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 26 Бакохен(П)
Мец - Монпельє 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 26 Діалло, 2:0 - 47 Нгетте, 2:1 - 72 Делор, 2:2 - 78 Самбья
Тулуза - Ліон 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Саного, 1:1 - 26 Депай, 2:1 - 57 автогол Лопеш, 2:2 - 67 Дембеле, 2:3 - 90+5 Депай
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