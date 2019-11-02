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2 Листопада 2019
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Марсель здолав Лілль, Ліон на останніх хвилинах переграв Тулузу. Результати 12 туру Ліги 1

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#Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 листопада, відбулися матчі 12 туру французької Ліги 1.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
2 листопада, 12 тур

Марсель - Лілль 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 47 Сансон, 2:0 - 78 Габріель, 2:1 - 83 Сумаро

Амьєн - Брест 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 27 Отеро

Анже - Страсбург 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 26 Бакохен(П)

Мец - Монпельє 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 26 Діалло, 2:0 - 47 Нгетте, 2:1 - 72 Делор, 2:2 - 78 Самбья

Тулуза - Ліон 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 15 Саного, 1:1 - 26 Депай, 2:1 - 57 автогол Лопеш, 2:2 - 67 Дембеле, 2:3 - 90+5 Депай

Нагадаємо, ПСЖ сенсаційно програв аутсайдеру.

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