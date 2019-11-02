У Динамо буде працювати координатор молодіжних команд з Аргентини

Джерело - sport.ua.
Динамо уклало угоду про співпрацю з аргентинським фахівцем Маркосом Гільєрмо Самсо, який буде виконувати функції координатора молодіжних команд київського клубу.
Про це повідомляє Diariojornada.com.ar.
Кілька днів тому Гільєрмо Самсо в Києві зустрівся з Послом Аргентинської Республіки в Україні Еленою Летісією Тересою Мікусінскі, розповівши їй про задачі, які поставлені перед ним у Динамо.
Відзначимо, що останнім місцем роботи 46-річного Гільєрмо Самсо був японський клуб ДЖЕФ Юнайтед Тіба, в якому фахівець працював з 1 лютого 2017 року по 19 березня нинішнього.
Раніше, Циганик відзначав, що Михайличенко вимушений ставити Соля до складу Динамо.
Нагадаємо, Динамо у матчі із Шахтарем продовжило унікальну серію.