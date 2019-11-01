Футболістку збірної Ямайки зарізали у бійці

Причиною був мобільний телефон

Футболістка збірної Ямайки Таранія Кларк була убита під час бійки.

Про це повідомляє New York Times.

Інцидент трапився в четвер у столиці Ямайки, Кінгстоні.

У п'ятницю поліція повідомила, що Кларк була зарізана в бійці з іншою жінкою через мобільний телефон. Підозрювана жінка була затримана.

Кларк була капітаном ямайського клубу Уотерхаус. На початку жовтня півзахисник дебютувала за збірну Ямайки в матчі відбору на Олімпійські ігри-2020 проти Куби (12: 1), відзначившись голом.

Нагадаємо, помер боксер, який бився в андеркарті бою Усика.