Суркіс вказав на проблеми у Динамо

Деякі футболісти Динамо не виконують те, чого хоче головний тренер Олексій Михайличенко.

Про це президент клубу Ігор Суркіс заявив в інтерв'ю Трибуні.

"Є проблеми з якістю футболістів, не буду називати прізвища, вони не виконують те, чого хоче головний тренер, в силу фізичних або технічних можливостей. Але це повинно бути доведене до автоматизму.

Сподіваюся, що це не буде один матч, яким ми будемо дуже довго пишатися. Завдання на Кубок - перемога. А такий матч, як з Шахтарем, він би прикрасив будь фінал. Попереду турнірна боротьба.

Попов молодець, нехай далі прогресує, але не будемо поспішати. Цей гол додасть йому впевненості", - зазначив Суркіс.