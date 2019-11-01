Півзахисник Дніпро-1 Сергій Булеца вказав на чорну смугу, в якому потрапила команда.

Про це розповів сам гравець.

"Ми після кожного матчу робимо розбір гри, але зараз у нас наступила така чорна смуга. Щоб її подолати, треба багато працювати, підняти голову і крокувати далі. Ми усі хочемо перемогти вже у найближчому матчі, щоб ця невдала серія, яка трапляється у житті, вже закінчилася.

Сьогодні на тренуванні будемо детальніше розбирати їхні дії, хоча ми проти Зорі вже грали у цьому сезоні. Луганчани добре контролюють м’яч, швидко входять у зони і мають хороший напад", - розповів Булеца.