Джерело - scdnipro1.com.ua.
Півзахисник Дніпро-1 Сергій Булеца вказав на чорну смугу, в якому потрапила команда.
Про це розповів сам гравець.
"Ми після кожного матчу робимо розбір гри, але зараз у нас наступила така чорна смуга. Щоб її подолати, треба багато працювати, підняти голову і крокувати далі. Ми усі хочемо перемогти вже у найближчому матчі, щоб ця невдала серія, яка трапляється у житті, вже закінчилася.
Сьогодні на тренуванні будемо детальніше розбирати їхні дії, хоча ми проти Зорі вже грали у цьому сезоні. Луганчани добре контролюють м’яч, швидко входять у зони і мають хороший напад", - розповів Булеца.
Нагадаємо, Інгулець переміг СК Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України.