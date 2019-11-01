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Булеца: У Дніпро-1 наступила чорна смуга

Сьогодні 12:46 174 0
Булеца: У Дніпро-1 наступила чорна смуга
#Дніпро-1, #УПЛ, #Булеца

Джерело - scdnipro1.com.ua.

Півзахисник Дніпро-1 Сергій Булеца вказав на чорну смугу, в якому потрапила команда.

Про це розповів сам гравець.

"Ми після кожного матчу робимо розбір гри, але зараз у нас наступила така чорна смуга. Щоб її подолати, треба багато працювати, підняти голову і крокувати далі.  Ми усі хочемо перемогти вже у найближчому матчі, щоб ця невдала серія, яка трапляється у житті, вже закінчилася.

Сьогодні на тренуванні будемо детальніше розбирати їхні дії, хоча ми проти Зорі вже грали у цьому сезоні. Луганчани добре контролюють м’яч, швидко входять у зони і мають хороший напад", - розповів Булеца.

Нагадаємо, Інгулець переміг СК Дніпро-1 у 1/8 фіналу Кубка України.

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