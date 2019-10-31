Мілан здолав СПАЛ у 10 турі Серії А

Долю матчу вирішив один забитий гол

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру італійської Серії А Мілан вдома святкував мінімальну перемогу над СПАЛом.

Перша половина матчу пройшла без забитих голів. А от у другому таймі Сусо вдалося вивести Мілан вперед.

Це лише друга перемога Мілана в останніх шести матчах у Серії А. СПАЛ залишився на передостанньому місці у турнірній таблиці чемпіонату.

Чемпіонат Італії - Серія А

10 тур, 31 жовтня

Мілан - СПАЛ 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 63 Сусо

Раніше, Ракитич може вже взимку перейти до Мілану.

Нагадаємо, Мілан не цікавиться Тайсоном.