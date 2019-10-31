Долю Шепелєва вирішить КДК УАФ

Поки невідомо, коли КДК УАФ розгляне справу

Джерело - Динамоманія.

Долю півзахисника Динамо Володимира Шепелєва, видаленого під час матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря (2:1), вирішить КДК УАФ.

Про це повідомляє Динамоманія.

Нагадаємо, що згідно з регламентом футболіст, який отримує червону картку, не має права брати участь в офіційних матчах до рішення КДК УАФ і закінчення терміну його дискваліфікації.

Відзначимо, що в Прем'єр-лізі і Кубку України ведеться різний облік жовтих карток, але якщо футболіст отримує пряму червону в одному з цих турнірів, то ця дискваліфікація поширюється на УПЛ, Суперкубок або Кубок України.

Поки невідомо, коли КДК УАФ розгляне справу, і на яку кількість матчів може бути дискваліфікований київський динамівець.

Раніше, КДК відсторонив півзахисника Шахтаря на три матчі.