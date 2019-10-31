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Мессі отримав виклик до збірної Аргентини

Сьогодні 20:40 74 0
Аргентинець відбув дискваліфікацію
Мессі отримав виклик до збірної Аргентини
#Мессі, #Аргентина

Джерело - UA-футбол.

Відбувши 3 місяці дискваліфікації, Ліонель Мессі знову готовий допомогти на полі збірній Аргентини.

Про це повідомляє Alargue Caracol.

Ліонель Скалоні відразу викликав форварда в команду.

Крім капітана, також свій шанс зіграти за національну збірну отримали Пауло Дібала, Серхіо Агуеро і Лаутаро Мартінес. У захисті, як і раніше, не так багато зіркових імен.

В найближчий іграх "біло-блакитні" зіграють проти своїх непримиренних суперників - збірної Бразилії.

Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.

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