Мессі отримав виклик до збірної Аргентини

Джерело - UA-футбол.
Відбувши 3 місяці дискваліфікації, Ліонель Мессі знову готовий допомогти на полі збірній Аргентини.
Про це повідомляє Alargue Caracol.
Ліонель Скалоні відразу викликав форварда в команду.
Крім капітана, також свій шанс зіграти за національну збірну отримали Пауло Дібала, Серхіо Агуеро і Лаутаро Мартінес. У захисті, як і раніше, не так багато зіркових імен.
#ElAlargue— Alargue Caracol (@AlargueCaracol) 31 жовтня 2019 р.
Vuelve Messi a la Selección tras su suspensión. ⚽⚽🇦🇷🇦🇷
Los rivales de Argentina para los amistosos de noviembre son Brasil y Uruguay.https://t.co/KD7kYmVMpt pic.twitter.com/3ln2sh9cuQ
В найближчий іграх "біло-блакитні" зіграють проти своїх непримиренних суперників - збірної Бразилії.
Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.