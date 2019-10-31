Мессі отримав виклик до збірної Аргентини

Аргентинець відбув дискваліфікацію

Відбувши 3 місяці дискваліфікації, Ліонель Мессі знову готовий допомогти на полі збірній Аргентини.

Про це повідомляє Alargue Caracol.

Ліонель Скалоні відразу викликав форварда в команду.

Крім капітана, також свій шанс зіграти за національну збірну отримали Пауло Дібала, Серхіо Агуеро і Лаутаро Мартінес. У захисті, як і раніше, не так багато зіркових імен.

#ElAlargue



Vuelve Messi a la Selección tras su suspensión. ⚽⚽🇦🇷🇦🇷



Los rivales de Argentina para los amistosos de noviembre son Brasil y Uruguay.https://t.co/KD7kYmVMpt pic.twitter.com/3ln2sh9cuQ — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) 31 жовтня 2019 р.

В найближчий іграх "біло-блакитні" зіграють проти своїх непримиренних суперників - збірної Бразилії.

Раніше, Барселона завдяки Мессі розгромила Вальядолід у 11 турі Ла-Ліги.