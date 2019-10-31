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Буяльський не знає, коли повернеться у футбол

Сьогодні 09:23 939 0
Віталій Буяльський прокоментував строки відновлення після травми
Буяльський не знає, коли повернеться у футбол
#Буяльський, #Динамо

Джерело - footballhub.com.uа.

Строки повернення півзахисника Динамо Віталія Буяльського у футбол наразі невідомі.

Про це розповів сам гравець.

"Поки невідомо, коли повернуся на поле. Це потрібно запитати у наших лікарів. Займаюся в залі - все нормально, виходжу на тренування - болить. Працюю індивідуально, з тренером. Хочу вийти на поле якомога швидше.

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На матчі з Шахтарем сидів зверху і розумів, що не можу допомогти. Хлопці молодці, дуже радий за них. Хороша гра з Шахтарем", - розповів Буяльський.

Раніше, перемогу киян над гірниками прокоментував Григорій Суркіс.

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