Віталій Буяльський прокоментував строки відновлення після травми

Строки повернення півзахисника Динамо Віталія Буяльського у футбол наразі невідомі.

Про це розповів сам гравець.

"Поки невідомо, коли повернуся на поле. Це потрібно запитати у наших лікарів. Займаюся в залі - все нормально, виходжу на тренування - болить. Працюю індивідуально, з тренером. Хочу вийти на поле якомога швидше.

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На матчі з Шахтарем сидів зверху і розумів, що не можу допомогти. Хлопці молодці, дуже радий за них. Хороша гра з Шахтарем", - розповів Буяльський.

Раніше, перемогу киян над гірниками прокоментував Григорій Суркіс.