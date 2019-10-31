Луїш Каштру прокоментував матч із Динамо у Кубку України

Гравці Шахтаря у матчі із Динамо дуже погано увійшли у гру.

Про це розповів головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

"Ми дуже погано розпочали матч. У нас були складні 15 хвилин, де ми справді погано грали. Після пропущеного гола за кілька хвилин усе дещо покращилось. Ми вирішили змінити тактику, внести цю зміну, і після неї гра стала більш вдалою.

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Це саме через динаміку Тайсона та Ісмаїлі на лівому фланзі, плюс Марлос чудово відповідав за простір між лініями оборони й півзахисту Динамо. Це додало варіативності нашій грі. Правша Коноплянка діяв на правому фланзі, що дозволяло Тайсону дати більше мобільності ліворуч", - розповів Каштру.

Раніше, Динамо перемогло Шахтар у 1/8 фіналу Кубка України.