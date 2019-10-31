Гравці Динамо пропустили безглуздий м’яч на останніх хвилинах матчу із Шахтарем.

Про це розповів захисник киян Денис Попов.

"Ми всі дуже втомилися після цього матчу. Перед поєдинком ніхто і не думав, що будемо грати 120 хвилин. До серії пенальті також ніхто не готувався. Дуже шкода, що не дотримали пару хвилин і не виграли в основний час. Гол вийшов безглуздим.

Мій гол у стилі Рамоса? Дуже подобається цей футболіст. Мені ще до нього дуже далеко. Нас не варто порівнювати. Дуже хотів забити, але в попередніх іграх не міг знайти можливість. Міг забити сьогодні ще й раніше. Відчув, куди потрібно бігти і забив, пощастило", - розповів Попов.