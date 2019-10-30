Динамо - Шахтар 1:0. Відео голів та огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Динамо та Шахтар зіграють в 1/8 фіналу Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться 30 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.

Початок о 19:30.

Пряма трансляція матчу Динамо - Шахтар онлайн на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 19:15.

На Чемпіоні також максимально оперативно з'являтимуться відео голів та огляди кожного з таймів.

22 хвилина. Динамо відкриває рахунок! Сидорчук неймовірним ударом забив гол! Пробив з правої ноги Сергій і м'яч закрутився у дальню дев'ятку. Супер гол від капітана Динамо.