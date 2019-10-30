Динамо Київ - Шахтар Донецьк: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Динамо Київ - Шахтар Донецьк
Кубок України, 1/8 фіналу
30 жовтня, 19:30
Динамо та Шахтар зіграють в 1/8 фіналу Кубку України 2019/20.
Матч відбудеться 30 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський.
Початок о 19:30.
Пряма трансляція матчу Динамо - Шахтар онлайн на нашому сайті. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу, починаючи з 19:15.
Раніше команди 15 разів зустрічалися в рамках Кубків України. Значна перевага на боці гірників - 10:5. На стадії 1/8 фіналу команди грали лише раз - у 2011-му Шахтар переміг Динамо в Києві з рахунком 3:2.