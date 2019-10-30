Динамо має обіграти Шахтар в 1\8 фіналу Кубка України.

Про це розповів колишній тренер київського Динамо Леонід Буряк.

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"Динамо обов'язково виграє. Сподіваюся, Михайличенко зробить корективи після матчів з Копенгагеном та Карпатами. Треба прибирати ті дитячі помилки, які були у виконанні гравців. Для мене Динамо – фаворит, тому має перемагати. З яким рахунком? Немає різниці, в один, два або п'ять м'ячів вигравати. Головне – перемога", - розповів Буряк.