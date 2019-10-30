Динамо та Шахтар визначились із комплектами форми на матч Кубка України

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Динамо та Шахтар зіграють у традиційних комплектах форми у матчі Кубка України.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Динамівці зіграють у білих футболках та синіх шортах, тоді як "гірники" вийдуть на поле в помаранчевих футболках та чорних шортах.
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Воротар Динамо зіграє в чорній формі, його колега по амплуа із Шахтаря - у блакитній.
Нагадаємо, суперник Динамо у Лізі Європи звільнив головного тренера.