Динамо та Шахтар визначились із комплектами форми на матч Кубка України

Стали відомі ігрові комплекти команд

Динамо та Шахтар зіграють у традиційних комплектах форми у матчі Кубка України.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Динамівці зіграють у білих футболках та синіх шортах, тоді як "гірники" вийдуть на поле в помаранчевих футболках та чорних шортах.

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Воротар Динамо зіграє в чорній формі, його колега по амплуа із Шахтаря - у блакитній.

Нагадаємо, суперник Динамо у Лізі Європи звільнив головного тренера.