Копенгаген отримав серйозне підсилення перед матчем-відповіддю з Динамо

Джерело - Динамоманія.
Суперник Динамо по груповому етапу Ліги Європи Копенгаген отримав серйозне посилення перед поєдинком у відповідь з киянами.
Про це повідомляє прес-служба датського клубу.
До складу команди повернувся один з її кращих бомбардирів 34-річний Дамі Н`Дойє, який через травму не грав з 13-го серпня. Відзначимо, що в першому ж матчі після свого повернення Н`Дойє відзначився дублем у ворота Орхуса, і тим самим допоміг своїй команді здобути перемогу.
У нинішньому сезоні сенегалець провів за Копенгаген 8 матчів у всіх турнірах, забивши в них 7 голів.
Нагадаємо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи Копенгаген - Динамо відбудеться 7 листопада.
Раніше, суперник Динамо по Лізі Європи звільнив тренера і призначив Якобаччі.
Нагадаємо, фанати Лугано напали на уболівальників Динамо.