Копенгаген отримав серйозне підсилення перед матчем-відповіддю з Динамо

Н`Дойє повернувся після відновлення від травми

Джерело - Динамоманія.

Суперник Динамо по груповому етапу Ліги Європи Копенгаген отримав серйозне посилення перед поєдинком у відповідь з киянами.

Про це повідомляє прес-служба датського клубу.

До складу команди повернувся один з її кращих бомбардирів 34-річний Дамі Н`Дойє, який через травму не грав з 13-го серпня. Відзначимо, що в першому ж матчі після свого повернення Н`Дойє відзначився дублем у ворота Орхуса, і тим самим допоміг своїй команді здобути перемогу.

У нинішньому сезоні сенегалець провів за Копенгаген 8 матчів у всіх турнірах, забивши в них 7 голів.

Нагадаємо, що матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи Копенгаген - Динамо відбудеться 7 листопада.

Раніше, суперник Динамо по Лізі Європи звільнив тренера і призначив Якобаччі.

Нагадаємо, фанати Лугано напали на уболівальників Динамо.