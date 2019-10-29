Суперник Динамо по Лізі Європи звільнив тренера і призначив Якобаччі

Новим наставником став Якобаччі

Керівництво швейцарського Лугано відправило у відставку головного тренера команди Фабіо Челестіні.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

43-річний фахівець був звільнений з займаної посади через незадовільні спортивні результати команди.

Втім, надовго без головного тренера Лугано не залишився. Відразу після відставки Челестіні, клуб оголосив про призначення на пост коуча 56-річного швейцарця Мауріціо Якобаччі.

Про терміни контракту з Якобаччі не повідомляється. До призначення в Лугано цей наставник працював з клубом Беллінцона.

Лугано є одним із суперників Динамо по груповому раунду Ліги Європи. Швейцарська команда після трьох турів набрала одне очко, зігравши внічию 0:0 на своєму полі з киянами.

Нагадаємо, фанати Лугано напали на уболівальників Динамо.