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Родрігес: Уболівальники Динамо досить жорсткі

Сьогодні 20:53 327 0
Нападник про своє перебування у київському клубі
Родрігес: Уболівальники Динамо досить жорсткі
#Родрігес, #Динамо

Джерело - ФК Динамо.

Уболівальники київського Динамо живуть грою свого клубу.

Про це заявив нападник киян Жерсон Родрігес клубній прес-службі.

"Очевидно, що Динамо є клубом із великою історією й великими традиціями. Уболівальники команди, як на мене, досить жорсткі, фанатичні. Живуть грою свого клубу, і це дуже добре. Безумовно, це частина футболу, де є місце емоціям. Але коли згадати Японію, то там на поєдинки Джубіло Івата, за яку я грав, приходило в середньому 60 тисяч глядачів. Ми виступали на заповненому стадіоні у всіх матчах. Клубна база Динамо хорошого рівня. Але це не найкраще, що я бачив у своєму житті. Грав у молдовському Шерифі з чудовою базою. Вона одна з найбільших у Європі. Там понад 20 полів і все в ідеальному стані. Це було відкриттям для мене", - зазначив Родрігес.

Раніше, Динамо розписало мирову з Карпатами в 12 турі УПЛ.

Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.

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