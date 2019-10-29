Українські уболівальники не зможуть підтримати національну команду

Джерело - УАФ.

Українські уболівальники не зможуть побачити заключний матч відбору Євро-2020 Сербія – України.

Про це повідомляє УАФ.

Матч Сербія – Україна відбудеться 17 листопада у Бєлграді. Українська асоціація футболу прийняла рішення не реалізовувати свою квоту на даний матч.

Відповідне рішення було прийняте за домовленістю з Футбольним союзом Сербії з міркувань безпеки та з метою уникнення конфліктних ситуацій між уболівальниками двох країн.

Нагадаємо, матч Сербія – Україна відбудеться на стадіоні клубу Црвена Звезда.

Також, стартував продаж квитків на товариський матч Україна — Естонія.