Віталій Миколенко може продовжити кар’єру у Туреччині

Керівництво турецького Фенербахче планує придбати захисника київського Динамо Віталія Миколенко.

Про це повідомляє Haber7.

Фенербахче хоче підсилити позицію лівого фулбека. З цією метою клуб хоче вийти на трансферний ринок вже в січні.

Миколенко - один з кандидатів, якими цікавляться боси клубу. Також серед претендентів на підсилення - Даріо Мельняк з Різеспор і Марсело Сараччі з РБ Лейпциг.

Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн.

Раніше, Миколенко став найкращим гравцем 11 туру УПЛ.