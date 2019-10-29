Джерело - isport.ua.
Керівництво турецького Фенербахче планує придбати захисника київського Динамо Віталія Миколенко.
Про це повідомляє Haber7.
Фенербахче хоче підсилити позицію лівого фулбека. З цією метою клуб хоче вийти на трансферний ринок вже в січні.
Миколенко - один з кандидатів, якими цікавляться боси клубу. Також серед претендентів на підсилення - Даріо Мельняк з Різеспор і Марсело Сараччі з РБ Лейпциг.
Нагадаємо, Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн.
Раніше, Миколенко став найкращим гравцем 11 туру УПЛ.