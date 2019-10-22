Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн – журналіст

Київське Динамо влітку отримало пропозицію трансферу лівого захисника Віталія Миколенка.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Влітку була пропозиція від європейського клубу, в якому фігурувала сума в 15 млн. Відразу ж пішла відмова.

Ігор Суркіс ніколи не відпускає провідних гравців, українців в такому віці за такі гроші. Напевно цінник буде висіти під 20 млн", - розповів Співаковський.