Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн – журналіст

Джерело - ua.tribuna.com.
Київське Динамо влітку отримало пропозицію трансферу лівого захисника Віталія Миколенка.
Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"Влітку була пропозиція від європейського клубу, в якому фігурувала сума в 15 млн. Відразу ж пішла відмова.
Ігор Суркіс ніколи не відпускає провідних гравців, українців в такому віці за такі гроші. Напевно цінник буде висіти під 20 млн", - розповів Співаковський.
Нагадаємо, Миколенко став найкращим гравцем 11 туру УПЛ.
Раніше, Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.