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Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн – журналіст

Сьогодні 21:31 684 0
Віталієм Миколенко цікавляться європейські клуби
Динамо відмовилось продавати Миколенка за 15 млн – журналіст
#Миколенко, #Динамо, #УПЛ

Джерело - ua.tribuna.com.

Київське Динамо влітку отримало пропозицію трансферу лівого захисника Віталія Миколенка.

Про це повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Влітку була  пропозиція від європейського клубу, в якому фігурувала сума в 15 млн. Відразу ж пішла відмова.

Ігор Суркіс ніколи не відпускає провідних гравців, українців в такому віці за такі гроші. Напевно цінник буде висіти під 20 млн", - розповів Співаковський.

Нагадаємо, Миколенко став найкращим гравцем 11 туру УПЛ.

Раніше,  Динамо мінімально перемогло Олександрію в 11 турі УПЛ.

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