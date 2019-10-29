Джерело - football.km.ua.
На перегляді в розташуванні волочиського Агробізнеса уже декілька тижнів перебуває 25-річний бразильський нападник Барбоса Да Сілва Клаудіні.
Про це повідомляє football.km.ua.
Нещодавно він взяв участь у контрольному матчі Агробізнеса проти Епіцентра.
Відзначимо, що до цього гравець захищав кольори чортківського Кристала в чемпіонаті Тернопільської області, де забив 7 голів, а до цього грав в Польщі.
Раніше, Агробізнес переміг Чорноморець.
Нагадаємо, Рух підписав Коробенка.