Мессі: Хочу закінчити кар'єру в Аргентині

Форвард мріє завершити виступи вдома

Нападник Барселони Ліонель Мессі мріє закінчити кар'єру в рідному клубі Ньюеллс Олд Бойз, однак сумнівається, що вийде все організувати.

Про це він заявив в інтерв'ю AS.

"Не хочу залишати Барселону. Не бачу себе поза цієї команди. У мене є мрія закінчити кар'єру в Аргентині, в складі Ньюеллс Олд Бойз, але не впевнений, що вийде", - сказав Мессі.

Контракт гравця з Барселоною завершується в 2021 році.

Нагадаємо, Ла-Ліга оскаржить перенесення Ель Класіко.

Також, Мессі став першим, хто забивав у 15 сезонах Ліги чемпіонів підряд.