Рібері дискваліфікований на 3 матчі Серії А

Француз мав конфлікт з лінійним арбітром

Півзахисник Фіорентини Франк Рібері отримав дискваліфікацію за інцидент з лінійним арбітром Маттео пасерують після матчу Серії А з Лаціо (1:2).

Про це повідомляє Football Italia.

У матчі проти Лаціо Рібері отримав червону картку, але вже після матчу. Одноклубники Рібері обурилися рішенням судді зарахувати переможний гол Лаціо. Зокрема француз штовхнув бокового арбітра.

Термін відсторонення складе 3 матчі Серії А. Таким чином, Рібері пропустить матчі з Сассуоло, Пармою та Кальярі.

Раніше, Лаціо вирвало перемогу в Фіорентини в 9 турі Серії А.

Нагадаємо, Рібері став найкращим гравцем Серії А у вересні.