Рібері дискваліфікований на 3 матчі Серії А

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник Фіорентини Франк Рібері отримав дискваліфікацію за інцидент з лінійним арбітром Маттео пасерують після матчу Серії А з Лаціо (1:2).
Про це повідомляє Football Italia.
У матчі проти Лаціо Рібері отримав червону картку, але вже після матчу. Одноклубники Рібері обурилися рішенням судді зарахувати переможний гол Лаціо. Зокрема француз штовхнув бокового арбітра.
Термін відсторонення складе 3 матчі Серії А. Таким чином, Рібері пропустить матчі з Сассуоло, Пармою та Кальярі.
Раніше, Лаціо вирвало перемогу в Фіорентини в 9 турі Серії А.
Нагадаємо, Рібері став найкращим гравцем Серії А у вересні.