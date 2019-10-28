Гравці Динамо винні у втраті перемоги над Карпатами у матчі 12 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник киян Денис Гармаш.

"Засмучені всі, що так вийшло, але ми самі винні. Треба було забивати другий гол, щоб не було кінцівки валідольної, як то кажуть. Чи підтримали Шабанова в роздягальні? Так, все нормально. Він засмутився, але все нормально, ми його підтримаємо", - відзначив Гармаш.