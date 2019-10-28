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Гармаш: Ми самі винні, що не забили другий гол

Сьогодні 13:48 155 0
Денис Гармаш прокоментував матч із Карпатами
Гармаш: Ми самі винні, що не забили другий гол
#Гармаш, #Динамо, #Карпати

Джерело - sport.ua.

Гравці Динамо винні у втраті перемоги над Карпатами у матчі 12 туру УПЛ.

Про це розповів півзахисник киян Денис Гармаш.

"Засмучені всі, що так вийшло, але ми самі винні. Треба було забивати другий гол, щоб не було кінцівки валідольної, як то кажуть. Чи підтримали Шабанова в роздягальні? Так, все нормально. Він засмутився, але все нормально, ми його підтримаємо", - відзначив Гармаш.

Нагадаємо, Михайличенко розчарований результатом із Карпатами.

Раніше Луческу вказав головну проблему Динамо.

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