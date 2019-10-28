Франк Рібері може поплатитися через свою нестриманість

Півзахисника Фіорентини Франка Рібері можуть дискваліфікувати на кілька матчів.

Про це повідомляє Sky Sport.

У матчі проти Лаціо Рібері отримав червону картку, але вже після матчу. Одноклубники Рібері обурилися рішенням судді зарахувати переможний гол Лаціо. Зокрема француз штовхнув бокового арбітра.

Тепер Рібері загрожує дискваліфікація на кілька матчів. Остаточне рішення ухвалять після звіту арбітра.

Раніше, Лаціо вирвало перемогу в Фіорентини в 9 турі Серії А.

Нагадаємо, Рібері став найкращим гравцем Серії А у вересні.