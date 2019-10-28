Нападник Шахтаря мав реалізовувати один із багаточисленних моментів у матчі із Олександрією.

Про це розповів екс-нападник київського Динамо Віктор Леоненко.

"Головний винуватець цього результату - Паньків. Я втомився писати його прізвище сьогодні. Ну і Мораесу, треба, мабуть, поспати з м'ячем. Стільки моментів не реалізував. Ну і пенальті цей знаменитий. Як можна не побачити, коли так грають ліктем? Хочолава вдарив суперника. З видаленням Патріка - все чітко", - відзначив Леоненко.