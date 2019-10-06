Джерело - Чемпіон.

У поєдинку 24-го туру чемпіонату Білорусі з футболу Німан вдома програв Динамо-Брест з рахунком 0:1.

Єдиний гол гостей забив Павло Савицький на 80-й хвилині зустрічі після шедеврального пасу 34-річного українського форварда Артема Мілевського п'ятою (на відео з 6:24).

Після 24-х зіграних турів Динамо-Брест посідає перше місце в турнірній таблиці, маючи в активі 61 очко. На другому місці йде БАТЕ, маючи 56 очок і на одну зіграну гру менше.

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