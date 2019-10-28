Карпати могли вирвати перемогу у матчі із київським Динамо.

Про це розповів дебютант львівського клубу Олег Веремієнко.

"Враження після дебюту позитивні! Звісно, було б краще, якби ми перемогли, однак нічия теж хороший результат. Мотивація у мене була подвійна, адже хотілось у дебютному матчі зіграти якнайкраще. Я зустрівся зі своїми партнерами по збірній перед матчем та побажали один одному успіхів. Вважаю, що наприкінці поєдинку могли дотиснути суперника та здобути перемогу, але повторюсь, що нічия теж хороший результат", – зазначив Веремієнко.