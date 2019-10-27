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Бєсєдін: З такою грою далі нам нічого робити

Вчора 22:37 416 1
Кияни мають зробити правильні висновки перед матчем із Шахтарем
Бєсєдін: З такою грою далі нам нічого робити
#Динамо, #Бєсєдін

Джерело - Трибуна.

Можливо київському Динамо просто не пощастило в останньому поєдинку української Прем'єр-ліги проти Карпат (1:1).

Про це заявив нападник киян Артем Бєсєдін.

"Перед матчем з Шахтарем потрібно все забути і зробити висновки. Ми будемо грати тільки на перемогу. Карпати два рази дійшли до наших воріт, але ми мало не програли 1:2. Треба розбиратися, з такою грою далі нам нічого робити. Може, це якийсь нефарт", - заявив Бєсєдін.

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