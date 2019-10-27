Джерело - isport.ua.
Капітан Барселони Ліонель Мессі може повернутися у аргентинський Ньюеллс Олд Бойз.
Про це розповів сам гравець.
"Я самого дитинства я мріяв грати в Аргентині за Ньюеллс Олд Бойз. Однак, в Іспанії живе моя сім'я, якій там дуже подобається. Вона для мене в пріоритеті.
Я буду дуже старатися переконати мою сім'ю переїхати в Аргентину разом зі мною. Це буде непросто, адже мій син Тьяго завжди дратується, коли ми їздимо на мою батьківщину.
Він весь час просить повернути його до друзів в Барселону. Я повинен думати не тільки про себе, а й про мою сім'ю", - розповів Мессі.
Нагадаємо, Ла-Ліга оскаржить перенесення Ель Класіко.
Також, Мессі став першим, хто забивав у 15 сезонах Ліги чемпіонів підряд.