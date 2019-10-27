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Гельзін: Олімпік нарешті ожив

Сьогодні 12:16 240 0
Владислав Гельзін прокоментував перемогу Олімпіка в УПЛ
Гельзін: Олімпік нарешті ожив
#Гельзін, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - football24.ua.

Донецький Олімпік заслужив перемогу у матчі із СК Дніпро-1.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"Я привітав команду з перемогою. Мені сподобався настрій команди. Сподобалося, що команда нарешті ожила. Ми і до вилучення виглядали краще, ніж команда суперників. І, звичайно, вилучення нам допомогло, ми забили швидкий гол. Щоправда, СК Дніпро-1 зрівнявся, але ми заслужили перемогу і три очки заслужено забрали.

Чи будуть бонуси? Є бонуси, які я оголосив команді. З цим у нас все в порядку. Вісенте Гомес зумів зібрати колектив, який повірив в його ідеї. Хлопці в нього повірили. Вони тепер б'ються і за тренера, і за клуб, і за своє ім'я", - розповів Гельзін.

Нагадаємо, Олімпік у видовищному матчі переграв Дніпро-1 в 12 турі УПЛ.

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