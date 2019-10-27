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Клопп: Я не мрію про титул АПЛ

Сьогодні 10:44 289 0
Юрген Клопп прокоментував боротьбу за титул АПЛ
Клопп: Я не мрію про титул АПЛ
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Гравцям Ліверпуля необхідно багато працювати для здобуття перемоги у англійській Прем’єр-лізі.

Про це розповів оловний тренер Ліверпуля Юрген Клопп

"Я не мрію про титул. Я не мріяв і про фінал Ліги Чемпіонів, але ми виграли його! Однак ми працюємо над цим. Ми в кращому становищі, ніж, напевно, могли очікувати до старту сезону. Але хіба ми вже досягли мети? Ні. До теперішнього моменту ми створили хороший базис, з яким потрібно працювати далі.

Найскладніший період настане в листопаді-грудні, нам належить зіграти божевільні матчі. В деякі моменти нам буде потрібна удача - не все залежить від нас. Але в наших руках показувати певну гру в певних матчах. Це ми і будемо намагатися робити. Ми повинні боротися заради титулу. Ніяких гарантій немає. Всім іншим дозволено мріяти, але хто-небудь повинен працювати", - відзначив Клопп.

Нагадаємо, Ліверпуль розгромив Генк.

Також, Манчестер Сіті знищив Аталанту.

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