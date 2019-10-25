Три м’ячі у ворота Саутгемтона забив Айосе Перес та Джеймс Варді

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру англійської АПЛ Саутгемптон приймав Лестер.

Рахунок у матчі гості відкрили вже на 10-й хвилині. Також арбітр після підказки VAR вилучив півзахисника Саутгемптона Бертранда за грубий підкат.

Надалі гравці Лестера змогли забити ще шість голів у ворота Саутгемптона.

Перемога дозволила Лестеру набрати 20 очок та піднятися на 2 сходинку у турнірній таблиці.

Чемпіонат Англії - АПЛ

10 тур, 25 жовтня

Саутгемптон – Лестер 0:9 (0:5)

Голи: 0:1 – 10 Чілвелл, 0:2 – 17 Тілеманс, 0:3 – 19 Перес, 0:4 – 39 Перес, 0:5 – 45 Варді, 0:6 – 57 Перес, 0:7 – 58 Варді, 0:8 – 85 Меддісон, 0:9 - 90+3 Варді

Нагадаємо, Ліверпуль врятувався у матчі із Манчестер Юнайтед у 9 турі АПЛ.

Раніше, Манчестер Сіті на виїзді переміг Крістал Пелес.