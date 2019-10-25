Мірча Луческу прокоментував перехід Ярослава Ракицького у Зеніт

Джерело - Вацко Live.

В українського захисника Ярослава Ракицького не склалися відносини із головним тренером Пауло Фонсекою під час його перебування у Шахтарі.

Про це розповів екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу.

"Ракицький прийняв правильне рішення. У нього не склалися відносини з Фонсека: не було такої хімії в роботі, як у мене з ним. Тому один з них змушений був залишити команду.

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Колись були проблеми в парі захисників Чигринський - Ракицький. Комусь теж треба було піти, Дмитро пішов в Барселону. Незабаром ця проблема повторилася, але вже в парі Ракицький - Матвієнко, але в цей раз пішов Ярослав", - розповів Луческу.

Нагадаємо, Ракицький може прийняти російське громадянство.