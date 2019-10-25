Ліверпуль чекає важкий матч проти Тоттенгема у англійській Прем’єр-лізі.

Про це розповів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

"Я не можу судити про ситуацію з Тоттенгемом. Вони не забули, як грати в футбол. Гаррі Кейн, Сон, Аллі, Еріксен - вони можуть зіграти гарний матч. Ми виграли фінал Ліги чемпіонів, це була дивовижна ніч.

Попереду матч між двома дійсно хорошими командами. Ми не будемо настільки впевнені, що з нами нічого не станеться. Тоттенгем - топ-команда, і ми повинні це поважати", - відзначив Клопп.