Сусо не бачить перспектив у міланському клубі

Хавбек Мілана Сусо може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.

Про це повідомляє CalcioMercato.

У зимове трансферне вікно 25-річний іспанець хоче покинути Мілан. Гравець може перейти у клуби АПЛ Вест Гем та Вулверхемптон.

Також на Сусо претендує Севілья та Фіорентина.

У поточному сезоні іспанець віддав 1 результативну передачу в 8 матчах Серії А.

Нагадаємо, Мілан не цікавиться Тайсоном.

Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана хоче бачити біля керма клубу Гвардіолу.