Джерело - ua-football.com.
Хавбек Мілана Сусо може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі.
Про це повідомляє CalcioMercato.
У зимове трансферне вікно 25-річний іспанець хоче покинути Мілан. Гравець може перейти у клуби АПЛ Вест Гем та Вулверхемптон.
Також на Сусо претендує Севілья та Фіорентина.
У поточному сезоні іспанець віддав 1 результативну передачу в 8 матчах Серії А.
Нагадаємо, Мілан не цікавиться Тайсоном.
Раніше повідомлялося, що керівництво Мілана хоче бачити біля керма клубу Гвардіолу.