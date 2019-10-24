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Абрамович відхилив пропозицію про продаж Челсі з Близького Сходу

Сьогодні 15:25 154 0
Бізнесмен в черговий раз відмовився продавати клуб
Абрамович відхилив пропозицію про продаж Челсі з Близького Сходу
#Абрамович, #Челсі

Джерело - football.ua.

Власник Челсі Роман Абрамович відповів відмовою на пропозицію про продаж клубу від консорціуму з Близького Сходу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Абрамович має проблеми з отриманням британської візи, через що не може відвідувати матчі клубу, проте розлучатися з ним він поки не планує. Він відхилив вигідну пропозицію в кінці минулого сезону.

Російський бізнесмен має намір виручити за клуб не менше трьох мільярдів фунтів.

Раніше, Челсі буде стежити за Маліновським з метою можливої покупки влітку.

Нагадаємо, Абрамович хотів купити клуб в Москві.

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