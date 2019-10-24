Журналіст прокоментував перехід захисника до білоруського клубу

Перехід 32-річного українського захисника Євгена Хачеріді до білоруського клубу Динамо-Брест є підсиленням під Лігу чемпіонів.

Про це головний редактор журналу Футбол Артем Франков написав у Telegram.

"Потужний vox populi (глас народу - прим. ред.) з приводу: "Ох і покуражаться Хачик з Мілею!" Взагалі, враховуючи, що за п'ять турів до закінчення чемпіонату Білорусі брестське Динамо впевнено лідирує, випереджаючи за втраченими очками БАТЕ на 4 пункти, це посилення під Лігу чемпіонів. Загалом, Динамо бувають різні...", - написав Франков.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді міг перейти у Стяуа та Динамо.