Мій профіль
Хачеріді став гравцем Динамо Брест
Вчора 16:24 2023
Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 11:30 1500
Ястремська - Бертенс: онлайн-трансляція WTA Elite Trophy. LIVE
Сьогодні 11:29 20
Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1273
Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу
Вчора 23:10 663
Сент-Етьєн - Олександрія: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 20:49 552
Динамо - Копенгаген: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Вчора 19:39 615
Екс-міністра спорту України обрано до WADA
Вчора 16:03 835 1
Ястремська з перемоги стартувала на малому Підсумковому турнірі
Вчора 14:08 1411 1
Хімік сенсаційно обіграв Оломоуц у Лізі чемпіонів
22.10.2019 23:36 1283
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:30 Пряма трансляція Динамо Київ - Копенгаген: онлайн-трансляція 3 туру Ліги Європи. LIVE 1500
11:29 Пряма трансляція Ястремська - Бертенс: онлайн-трансляція WTA Elite Trophy. LIVE 20
11:12 Хокей Білий Барс підписав нападника збірної України 152
10:58 Баскетбол Фінікс знищив Сакраменто, Міннесота здолала Бруклін. Результати матчів НБА 118
10:53 ММА Київ відвідав Конор Мак-Грегор. Як це було 751
10:35 Хокей. УХЛ Нападник Поліщук повернувся до Кременчука 118
10:15 Футбол ФІФА одноголосно вирішила провести новий клубний ЧС у Китаї 302
10:13 Блог Віктору Прокопенку виповнилося б 74... 114
09:58 Хокей Оттава перемогла Детройт, Тампа-Бей здолала Піттсбург. Результати матчів НХЛ 143
09:43 Бокс Ломаченко переведений у статус франчайзингового чемпіона WBC 1056
09:26 Футбол Лучкевич: Сент-Етьєн - дуже збалансована команда 134
09:11 Футбол Шаран: Футболісти витратили багато фізичних сил, сидіти в аеропорту було важко 580
08:55 Футбол Інтер – Боруссія Д 2:0. Огляд матчу 323
08:40 Футбол Ребров: Тренер не може бути тільки тактиком, тільки стратегом, тільки мотиватором 662
08:24 Футбол Генк – Ліверпуль 1:4. Огляд матчу 766
08:08 Футбол Франков: Ох і "покуражаться" Хачик з Мілею 415
23 Жовтня 2019
23:58 Футбол Інтер обіграв Боруссію, Ліверпуль розгромив Генк. Результати 3 туру Ліги чемпіонів 1273
23:40 Футбол Пюель виділив характер Олександрії 247
23:28 Футбол Хачеріді: Динамо Брест – амбітний проект 623
23:10 Бокс Ломаченко очолює рейтинг найкращих боксерів світу 663
22:52 Футбол Динамо трохи відстає від Шахтаря - тренер Копенгагена 509
22:42 Футбол Мессі став першим, хто забивав у 15 сезонах Ліги чемпіонів підряд 516
22:24 Футбол Клуб Другої ліги підписав вихованця Динамо 423
22:10 Футбол Аякс – Челсі 0:1. Відео голу 336
21:48 Футбол Челсі вирвав перемогу у Аякса, РБ Лейпциг переміг Зеніт. Результати 3 туру Ліги чемпіонів 1588

Франков: Ох і "покуражаться" Хачик з Мілею

Сьогодні 08:08 415 0
Журналіст прокоментував перехід захисника до білоруського клубу
Франков: Ох і "покуражаться" Хачик з Мілею
#Хачеріді, #Франков

Джерело - sport.ua.

Перехід 32-річного українського захисника Євгена Хачеріді до білоруського клубу Динамо-Брест є підсиленням під Лігу чемпіонів.

Про це головний редактор журналу Футбол Артем Франков написав у Telegram.

"Потужний vox populi  (глас народу - прим. ред.) з приводу: "Ох і покуражаться Хачик з Мілею!" Взагалі, враховуючи, що за п'ять турів до закінчення чемпіонату Білорусі брестське Динамо впевнено лідирує, випереджаючи за втраченими очками БАТЕ на 4 пункти, це посилення під Лігу чемпіонів. Загалом, Динамо бувають різні...", - написав Франков.

Раніше повідомлялося, що Хачеріді міг перейти у Стяуа та Динамо.

Коментарі ()