Динамо Брест є амбітним проектом, де ставлять найвищі завдання.

Про це розповів новачок білоруського клубу Євген Хачеріді.

Важливо: Хачеріді став гравцем Динамо Брест

"Спасибі за прийом, радий тут опинитися. Я знаю, тут амбітний проект. Тут ставлять найвищі завдання. Будемо до них йти. Все буде добре. Від себе хочу сказати, що я буду максимально викладатися. Будемо радувати уболівальників, ми для них граємо. Вони нехай приходять нас підтримують. Перемоги будуть!", - розповів Хачеріді.