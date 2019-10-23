Джерело - footballua.tv.
Динамо Брест є амбітним проектом, де ставлять найвищі завдання.
Про це розповів новачок білоруського клубу Євген Хачеріді.
Важливо: Хачеріді став гравцем Динамо Брест
"Спасибі за прийом, радий тут опинитися. Я знаю, тут амбітний проект. Тут ставлять найвищі завдання. Будемо до них йти. Все буде добре. Від себе хочу сказати, що я буду максимально викладатися. Будемо радувати уболівальників, ми для них граємо. Вони нехай приходять нас підтримують. Перемоги будуть!", - розповів Хачеріді.
Раніше повідомлялося, що Хачеріді міг перейти у Стяуа та Динамо.
Нагадаємо, український захисник потрапив у рейтинг найдорожчих вільних агентів.