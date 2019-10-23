Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Джейдон Санчо повернувся у старотовий склад Боруссії на матч проти Інтера у Лізі чемпіонів.
Перед матчем 8-го туру Бундесліги проти менхенгладбахської Боруссії головний тренер Люсьєн Фавр відсторонив Санчо від команди за пізнє повернення зі збірної.
Стартові склади команд:
Інтер: Ханданович - Годін, де Врей, Шкриняр - Кандрева, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Асамоа - Лукаку, Мартінес
Боруссія Д: Бюркі - Хакімі, Аканжі, Хуммельс, Шульц - Ділейні, Вайгль, Вітсель - Азар, Санчо, Брандт
Нагадаємо, Боруссія оштрафувала Санчо на 100 тис євро.
Раніше, гол Ройса приніс перемогу дортмундській Боруссії у 8 турі Бундесліги.