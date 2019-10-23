Джейдон Санчо вийде у стартовому складі Боруссії на матч третього туру Ліги чемпіонів проти Інтера

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Джейдон Санчо повернувся у старотовий склад Боруссії на матч проти Інтера у Лізі чемпіонів.

Перед матчем 8-го туру Бундесліги проти менхенгладбахської Боруссії головний тренер Люсьєн Фавр відсторонив Санчо від команди за пізнє повернення зі збірної.

Стартові склади команд:

Інтер: Ханданович - Годін, де Врей, Шкриняр - Кандрева, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Асамоа - Лукаку, Мартінес

Боруссія Д: Бюркі - Хакімі, Аканжі, Хуммельс, Шульц - Ділейні, Вайгль, Вітсель - Азар, Санчо, Брандт

Нагадаємо, Боруссія оштрафувала Санчо на 100 тис євро.

Раніше, гол Ройса приніс перемогу дортмундській Боруссії у 8 турі Бундесліги.