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Боруссія повернула Санчо на матч проти Інтера

Сьогодні 21:12 128 0
Джейдон Санчо вийде у стартовому складі Боруссії на матч третього туру Ліги чемпіонів проти Інтера
Боруссія повернула Санчо на матч проти Інтера
#Санчо, #Боруссія, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Джейдон Санчо повернувся у старотовий склад Боруссії на матч проти Інтера у Лізі чемпіонів.

Перед матчем 8-го туру Бундесліги проти менхенгладбахської Боруссії головний тренер Люсьєн Фавр відсторонив Санчо від команди за пізнє повернення зі збірної.

Стартові склади команд:

Інтер: Ханданович - Годін, де Врей, Шкриняр - Кандрева, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Асамоа - Лукаку, Мартінес

Боруссія Д: Бюркі - Хакімі, Аканжі, Хуммельс, Шульц - Ділейні, Вайгль, Вітсель - Азар, Санчо, Брандт

Нагадаємо, Боруссія оштрафувала Санчо на 100 тис євро.

Раніше,  гол Ройса приніс перемогу дортмундській Боруссії у 8 турі Бундесліги.

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