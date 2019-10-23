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Ребров уникнув відповіді про можливий матч Україна – Росія на Євро-2020

Сьогодні 20:28 702 0
Сергій Ребров прокоментував вихід збірної України та Росії на Євро-2020
Ребров уникнув відповіді про можливий матч Україна – Росія на Євро-2020
#Ребров, #Україна, #Росія

Джерело - dynamomania.com.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров уникнув відповіді на питання про можливу зустріч на Євро-2020 збірної України із Росією.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Хочу привітати збірну України з виходом на Євро-2020. В Україні завжди були хороші футболісти, просто зараз тренерський штаб Шевченка вимагає іншого від гравців. Раніше у нас гравці, які добре поводилися з м'ячем, вважалися натирачами підлоги. При інших тренерів футболісти нинішнього центру поля зараз би не грали. Це головна заслуга тренерського штабу.

Я не думав про можливу зустріч між Росією і Україною на Євро. Ми повинні думати про те, що обидві наші збірні будуть представляти наші держави на цьому великому турнірі", - розповів Ребров.

Раніше, Яремчук вказав на перевагу Реброва.

Нагадаємо, Ребров порекомендував Олімпіку нового головного тренера

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