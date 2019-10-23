Ліверпуль втратив двох гравців перед матчем Ліги чемпіонів

Центральний захисник Ліверпуля Жоель Матіп та правий захисник Трент Александер-Арнольд не зіграють за Ліверпуль у матчі Ліги чемпіонів проти Генка.

Про це розповів головний тренер Юрген Клопп.

"Трент хворий, а Жоель не готовий грати. У нього дрібне ушкодження, яке зазвичай проходить за два тижні. Так і сталося, але після гри з Манчестер Юнайтед воно знову повернулося. Тепер нам потрібно почекати, поки травма буде залікована остаточно", - відзначив Клопп.